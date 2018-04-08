Четыре гола Марка Янковски помогли «Калгари» разгромить «Вегас»

«Калгари Флэймз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с разгромным счётом 7:1 (1:2, 3:0, 0:2, 1:0) в пользу команды Глена Галуцена.

Главным героем матча стал форвард «Калгари» Марк Янковски, который записал на свой счёт 4 гола. По два балла за результативность набрали Джонни Годро (1+1), Ник Шор (0+2) и Трой Брауэр (0+2). Единственная шайба «Вегаса» в матче на счету Коди Икина.

«Калгари» завершил регулярный чемпионат на 11-м месте в Западной конференции, набрав 84 очка в 82 матчах.