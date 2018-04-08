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Четыре гола Марка Янковски помогли «Калгари» разгромить «Вегас»

Четыре гола Марка Янковски помогли «Калгари» разгромить «Вегас»
Хоккей / НХЛ

«Калгари Флэймз» обыграл «Вегас Голден Найтс» в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с разгромным счётом 7:1 (1:2, 3:0, 0:2, 1:0) в пользу команды Глена Галуцена.

Главным героем матча стал форвард «Калгари» Марк Янковски, который записал на свой счёт 4 гола. По два балла за результативность набрали Джонни Годро (1+1), Ник Шор (0+2) и Трой Брауэр (0+2). Единственная шайба «Вегаса» в матче на счету Коди Икина.

«Калгари» завершил регулярный чемпионат на 11-м месте в Западной конференции, набрав 84 очка в 82 матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2018, воскресенье. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
7 : 1
3:0, 3:1, 1:0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 – Годро (Ферланд) – 04:03 (5x5), 2:0 – Янковски (Годро, Стоун) – 04:13 (5x5), 3:0 – Янковски (Шор, Брауэр) – 07:31 (5x5), 3:1 – Икин – 20:51 (5x5), 4:1 – Хэтэуэй (Стэйджан, Лазар) – 30:27 (5x5), 5:1 – Фу (Баклунд, Бартковски) – 32:02 (5x5), 6:1 – Янковски – 38:06 (4x5), 7:1 – Янковски (Брауэр, Шор) – 41:32 (5x4)
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