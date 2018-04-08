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«Миннесота» на выезде сломила сопротивление «Сан-Хосе»

«Миннесота» на выезде сломила сопротивление «Сан-Хосе»
Хоккей / НХЛ

Завершился последний матч очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге. «Сан-Хосе Шаркс» на домашней площадке «Эс-Эй-Пи-центр» уступил «Миннесоте Уайлд» со счётом 3:6 (2:2, 0:3, 1:1).

Решающим в матче стал второй период, который гости всухую выиграли 3:0. Дублем в составе «Уайлд» отметился Джейсон Цукер. Ещё по одной шайбе на свой счёт записали Юнас Бродин, Мэтт Каллен, Микаэль Гранлунд и Эрик Стаал. У хозяев отличились Брент Бёрнс, Джо Павелски и Тимо Майер.

«Сан-Хосе» завершил регулярный чемпионат на шестом месте в Западной конференции, набрав 100 очков. «Миннесота» заняла четвёртую позицию со 101 баллом.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 апреля 2018, воскресенье. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3 : 6
2:2, 0:3, 1:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 – Бродин (Койл, Эннис) – 10:53 (5x5), 0:2 – Каллен (Эннис, Бельпедио) – 14:52 (5x5), 1:2 – Бёрнс (Сёренсен, Уорд) – 15:28 (5x5), 2:2 – Павелски (Бёдкер) – 16:32 (5x5), 2:3 – Гранлунд (Гринвей, Силер) – 31:19 (5x5), 2:4 – Цукер (Нидеррайтер, Дамба) – 31:47 (5x5), 2:5 – Цукер (Нидеррайтер, Бельпедио) – 35:25 (5x5), 3:5 – Майер (Демело, Бёрнс) – 58:50 (6x5), 3:6 – Стаал – 59:34 (en)
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