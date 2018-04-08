«Миннесота» на выезде сломила сопротивление «Сан-Хосе»

Завершился последний матч очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге. «Сан-Хосе Шаркс» на домашней площадке «Эс-Эй-Пи-центр» уступил «Миннесоте Уайлд» со счётом 3:6 (2:2, 0:3, 1:1).

Решающим в матче стал второй период, который гости всухую выиграли 3:0. Дублем в составе «Уайлд» отметился Джейсон Цукер. Ещё по одной шайбе на свой счёт записали Юнас Бродин, Мэтт Каллен, Микаэль Гранлунд и Эрик Стаал. У хозяев отличились Брент Бёрнс, Джо Павелски и Тимо Майер.

«Сан-Хосе» завершил регулярный чемпионат на шестом месте в Западной конференции, набрав 100 очков. «Миннесота» заняла четвёртую позицию со 101 баллом.