«Колорадо», выйдя в плей-офф, повторил рекорд НХЛ 10-летней давности

«Колорадо Эвеланш» вышел в плей-офф НХЛ после провального предыдущего сезона, в котором команда заняла последнее место во всей лиге.



Такой серьёзный рывок в последний раз удалось совершить «Филадельфии Флайерз», это случилось в 2008 году. Кроме того, «Эвеланш» вошли в топ-5 самых прогрессирующих команд в истории НХЛ по количеству увеличения набранных очков по сравнению с предыдущим сезоном. В этом году «Колорадо» набрал на 47 баллов больше, чем в сезоне-2016/17. Рекорд принадлежит «Сан-Хосе Шаркс», который в сезоне-1993/94 набрал на 58 очков больше, чем в предыдущем.

«Колорадо» победил «Сент-Луис» и стал последним участником плей-офф