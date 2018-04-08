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«Флорида» не вышла в плей-офф в 19-й раз из 24 сезонов клубной истории

«Флорида» не вышла в плей-офф в 19-й раз из 24 сезонов клубной истории
Хоккей / НХЛ

«Флорида Пантерз» потерял теоретические шансы на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Это случилось после разгромной победы «Филадельфии Флайерз» на своей площадке над «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 5:0.

Для «пантер» эта неудача стала второй подряд и 19-й в истории клуба, которая всего насчитывает 24 сезона в НХЛ, информирует официальный сайт лиги.

В нынешнем регулярном чемпионате «Флорида Пантерз» набрал 94 очка за один матч до завершения сезона. Команда располагается на девятой позиции в Восточной конференции.

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