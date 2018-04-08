Кожевников: Уфа сделает ставку на Илью Воробьёва, а в Омске оставил бы Титова

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился своим мнением о неожиданных расстановках на тренерском рынке КХЛ.



«Есть целая группа тренеров, которая в этом сезоне в клубах второго эшелона выстрелила — например, Андрей Мартемьянов из «Амура», Анвар Гатиятулин из «Трактора», Вадим Епанчинцев из «Спартака». Их клубы заняли места тех команд, которые привыкли решать большие задачи в КХЛ. Соответственно, пошли тренерские перестановки, начали освобождаться места. Учитывая вакансии в больших клубах — Омске, Магнитогорске, Уфе, Екатеринбрге, названные специалисты вызывают интерес и могут пойти на повышение.

Считаю, что Уфа, помучившись с Эрккой Вестерлундом, сделает ставку на именитого российского тренера — например, на Илью Воробьёва. В Омске я оставил бы Германа Титова, ему удалось освежить игру «Авангарда», — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.