Тротц: как и все на скамейке, молился, чтобы Овечкин забил 50-й гол

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал игру Александра Овечкина во встрече с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:3) касаемо того, что российскому форварду не получилось не получилось забить 50-й гол в сезоне.

«Все старались помочь Овечкину сделать это. У него было, наверное, 25 попыток бросить. Я, как и все на скамейке «Вашингтона», молился, чтобы он забил 50-й гол. И всё же, 49 голов – тоже замечательно. Немногие в лиге на такое способны. Он великолепен», – сказал Тротц официальному сайту Национальной хоккейной лиги.