«Монреаль» проиграл 40 матчей в сезоне и повторил антирекорд 2001 года

«Монреаль Канадиенс» повторили клубный антирекорд в сезоне-2017/18, проиграв 40 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Учитываются только встречи, в которых команда уступила в основное время.

В нынешнем сезоне «Монреаль» проиграл ещё шесть матчей по буллитам и семь — в овертайме. Команда находится на 14-й строчке в Восточной конференции. 40 поражений — худший показатель в истории «Монреаля», «Канадиенс» до этого достигали его в сезоне-2000/01 и 1983/84.