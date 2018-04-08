«Бостон» в 10-й раз выиграл 50 матчей за сезон и обновил рекорд НХЛ

«Бостон Брюинз» в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сумел одержать победу в 50 встречах.



В истории франшизы это случилось в 10-й раз, что является абсолютным рекордом НХЛ. Ближайший преследователь — «Монреаль Канадиенс» с семью столь успешными сезонами.



«Бостон» в этом сезоне набрал 112 очков, проведя в регулярном чемпионате 81 матч, и занимает второе место в Восточной конференции. Отставание от «Тампа-Бэй» составляет один балл, при этом у «Брюинз» есть игра в запасе.

«Бостон» победил «Оттаву», за которую дебютировал бывший голкипер «Сибири»