Сезон-2017/18 НХЛ стал 6-м по количеству хет-триков в новейшей истории лиги

В предпоследний игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги было зафиксировано сразу четыре хет-трика, что случилось в 34-й раз в истории.



По три шайбы за игру на свой счёт записали капитан «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру (с «Нью-Йорк Рейнджерс», 5:0), форвард «Даллас Старз» Джейми Бенн (с «Лос-Анджелес Кингз», 4:2) и нападающий «Нэшвилл Предаторз» Филип Форсберг (с «Коламбус Блю Джекетс», 4:2), а игрок «Калгари Флэймз» Марк Янковски сделал покер в ворота «Вегаса» (7:1).



Всего хоккеисты в нынешнем сезоне оформили 81 хет-трик — это шестой показатель в новейшей истории НХЛ (с сезона-1990/91). Лучшее достижение было установлено в сезоне-1992/93, когда игрокам удалось сделать 112 хет-триков.

Хет-трик Жиру помог «Филадельфии» разгромить «Рейнджерс» и выйти в плей-офф