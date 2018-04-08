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Число жертв в трагедии с юниорской командой «Бронкос» выросло до 15 человек

Число жертв в трагедии с юниорской командой «Бронкос» выросло до 15 человек
Хоккей / НХЛ

Число погибших в результате трагедии c юниорской хоккейной командой «Гумбольдт Бронкос» возросло до 15 человек. Один из тяжело раненных скончался в больнице.

По информации Washington Post, спустя сутки после трагедии удалось опознать семь тел, среди них — 20-летний капитан команды Логан Шатц и главный тренер Дарси Хоган. В больнице продолжают находиться 13 выживших.
По всей Канаде была объявлена акция, направленная на помощь семьям пострадавших, в которой приняли многие игроки и клубы НХЛ. За сутки удалось собрать около $ 2 млн.

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