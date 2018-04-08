«Детройт» подписал новый контракт с генменеджером Холландом на два года

Исполнительный вице-президент и генеральный менеджер «Дейтрот Ред Уингз» Кен Холланд подписал новый двухлетний контракт с клубом. Об этом сообщает ESPN. Специалист заявил, что определится с будущим тренера Джеффа Блашилла во вторник.



Холланд занял пост генерального менеджера «Ред Уингз» в 1997 году. До этого он семь лет возглавлял скаутский отдел и три года провёл в качестве помощника генерального менеджера. Холланда называют одним из основных строителей «Детройта», который выходил в плей-офф 25 сезонов подряд и выиграл четыре Кубка Стэнли. Тем не менее в последние два сезона «красные крылья» не смогли выйти выйти в плей-офф, в связи с этим работа Холланда подвергалась критике многих СМИ.

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