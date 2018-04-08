Капризов, Окулов и Робинсон не попали в состав ЦСКА на шестой матч серии со СКА

ЦСКА назвал состав на шестой матч финала Западной конференции, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Начало матча — в 17:00 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу ЦСКА. В составе московских «армейцев» первый матч в этой серии проведёт защитник Игорь Ожиганов, который до этого принял участие в четырёх матчах плей-офф предыдущих раундов.
Сорокин (Юханссон);
Киселевич – Ожиганов, Шумаков – Андронов – Шалунов;
Нестеров – Марченко, Ничушкин – Попов – Григоренко;
Пашнин – Науменков, Жарков – Скотт – Карнаухов.
Сергеев, Попугаев Н.; Кузьменко – Светлаков – Петров.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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СКА отмучается, ЦСКА выйдет в финал. Прогноз на шестой матч серии
Седьмого матча в этом противостоянии не будет.