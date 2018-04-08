Капризов, Окулов и Робинсон не попали в состав ЦСКА на шестой матч серии со СКА

ЦСКА назвал состав на шестой матч финала Западной конференции, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Начало матча — в 17:00 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу ЦСКА. В составе московских «армейцев» первый матч в этой серии проведёт защитник Игорь Ожиганов, который до этого принял участие в четырёх матчах плей-офф предыдущих раундов.



Сорокин (Юханссон);

Киселевич – Ожиганов, Шумаков – Андронов – Шалунов;

Нестеров – Марченко, Ничушкин – Попов – Григоренко;

Пашнин – Науменков, Жарков – Скотт – Карнаухов.

Сергеев, Попугаев Н.; Кузьменко – Светлаков – Петров.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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