Войнов не сыграет в шестом матче серии ЦСКА — СКА

СКА назвал состав на шестой матч финала Западной конференции, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Начало матча — в 17:00 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу ЦСКА.
Коскинен (Шестёркин);
Гавриков — Белов, Ковальчук — Шипачёв — Торесен;
Хафизуллин — Херсли, Гусев — Дацюк — Барабанов;
Зубарев — Зуб, Широков — Коскиранта — Плотников;
Рыков, Тихонов — Каблуков —Кетов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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СКА отмучается, ЦСКА выйдет в финал. Прогноз на шестой матч серии
Седьмого матча в этом противостоянии не будет.