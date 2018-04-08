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17:00 Мск
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Войнов не сыграет в шестом матче серии ЦСКА — СКА

Войнов не сыграет в шестом матче серии ЦСКА — СКА
Хоккей / КХЛ, плей-офф

СКА назвал состав на шестой матч финала Западной конференции, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Начало матча — в 17:00 мск. Счёт в серии 3-2 в пользу ЦСКА.

Коскинен (Шестёркин);
Гавриков — Белов, Ковальчук — Шипачёв — Торесен;
Хафизуллин — Херсли, Гусев — Дацюк — Барабанов;
Зубарев — Зуб, Широков — Коскиранта — Плотников;
Рыков, Тихонов — Каблуков —Кетов.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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СКА отмучается, ЦСКА выйдет в финал. Прогноз на шестой матч серии
Седьмого матча в этом противостоянии не будет.
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