Кутюрье: с кем бы мы ни сыграли в плей-офф, «Филадельфия» готова побеждать

Нападающий «Филадельфии Флайерз» Шон Кутюрье поделился впечатлениями от выхода в плей-офф НХЛ.

«Думаю, мы держали ситуацию с выходом плей-офф под контролем, поэтому ждать и надеяться, что конкуренты проиграют, — это не про «Филадельфию». Это хорошо, что мы смогли преодолеть давление в конце сезона и выйти в плей-офф. В плей-офф любая команда будет играть жёстко. Чтобы выигрывать, вы должны превосходить лучшие команды. С кем бы мы ни сыграли, «Филадельфия» готова побеждать. Выход в плей-офф для «Флайерз» заслуженный, теперь нужно двигаться дальше и думать о первом раунде», — приводит слова Кутюрье официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне форвард принял участие во всех 82 матчах регулярного чемпионата и набрал 76 (31+45) очков при показателе полезности «+34» и 31 минуте штрафного времени.