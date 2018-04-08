СКА в первом периоде переиграл ЦСКА по вбрасываниям — 14-4

Завершился первый период шестого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции ЦСКА — СКА. После стартового отрезка матча гости ведут со счётом 2:0. Точными бросками отметились Никита Гусев и Илья Ковальчук, голкипер москвичей Илья Сорокин был заменён после двух пропущенных шайб с двух бросков.



В первом периоде СКА оказался заметно лучше при игре на вбрасываниях, гости выиграли 14 попыток против четырёх у москвичей. По броскам в створ у команд оказалось равенство — 10-10. Тем не менее СКА провёл в полтора раза больше времени в атаке — почти пять минут. У коллектива Игоря Никитина этот показатель оказался чуть больше трёх минут. ЦСКА заблокировал более чем в два раза больше бросков — 9-4.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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