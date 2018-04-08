СКА провёл почти в два раза больше хитов во втором периоде матча с ЦСКА

Завершился второй период шестого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции ЦСКА — СКА. Хозяевам удалось сократить отставание в счёте (1:2), заброшенную шайбу на свой счёт записал Никита Нестеров.

Команды в целом провели период на равных. По броскам в створ небольшой перевес оказался на стороне СКА — 13-12. По количеству выигранных вбрасываниях немного впереди тоже оказались гости — 11-10. По заблокированным броскам у команд паритет — 5-5. СКА провёл почти в два раза больше силовых приёмов — 7-4.

Статистика команд после 40 минут игры.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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