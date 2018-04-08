Наставник «Анахайма» Карлайл: «Сан-Хосе» нельзя назвать яркой командой

В первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли «Анахайм Дакс» встретится с «Сан-Хосе Шаркс». Своими ожиданиями от серии поделился главный тренер «уток» Рэнди Карлайл.

«Мы несколько раз играли с «Сан-Хосе». Они хорошо катаются, у них хороший тренер, сбалансированный состав. Их ни в коем случае нельзя назвать яркой командой, зато у них отличная глубина состава. Они играют очень быстро. Это очень хорошая команда», — приводит слова специалиста официальный сайт НХЛ.



В регулярном чемпионате «Сан-Хосе» выиграл у «Анахайма» три матча из четырёх. Команды встречались в плей-офф только один раз: в 2009 году в четвертьфинале Западной конференции «Анахайм» обыграл «Сан-Хосе» за шесть матчей.