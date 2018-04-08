ЦСКА в третьем периоде более чем в два раза превзошёл СКА по хитам

Завершился третий период шестого матча финальной серии плей-офф Кубка Гагарина в Западной конференции ЦСКА — СКА. Хозяевам удалось сравнять счёт (2:2) за три с половиной минуты до окончания основного времени матча. Точным броском отметился Михаил Григоренко. Команды ожидает овертайм.

В третьем игровом отрезке гости более чем в два раза перебросали соперника — 10-4. Кроме того, подопечные Олега Знарка были сильнее на вбрасываниях — 11-7. ЦСКА превзошёл соперника по количеству заблокированных бросков — 7-3. Также коллектив Игоря Никитина активнее вёл силовую борьбу — 10-4.

Статистика после 60 минут матча.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.