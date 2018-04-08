Михайлов: финал Кубка Гагарина будет так же интересен, как серия СКА и ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал итоги шестого матча финала Западной конференции, в котором ЦСКА одержал победу над СКА (3:2 ОТ).



«Накал борьбы был очень приличным. Обе команды проявили и характер, и мастерство, а повезло сильнейшему. Про Юханссона могу сказать, что он очень хороший вратарь, он очень здорово сыграл. Когда он вышел на замену, тоже отыграл достойно. Что касается финала с «Ак Барсом», то всегда говорю, что я не гадалка. Дайте мне карты, тогда я вам погадаю, разложу. В финале будут играть две сильнейшие команды на данный момент, они между собой разберутся. Но то, что игра будет такая же интересная, как в финале Запада, я вам гарантирую», — передаёт слова Михайлова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сытый СКА кубки не выигрывает. В КХЛ будет новый чемпион Олег Знарок выиграл Олимпиаду, но остался без кубка Гагарина.