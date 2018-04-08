Дацюк: последний ли это для меня матч за СКА? Пока не могу сказать

Капитан СКА Павел Дацюк подвёл итоги финальной серии Западной конференции с ЦСКА, в которой его команда уступила со счётом 2-4.

«Что сказали в раздевалке, останется там. Тяжело поверить в поражение, но оно есть. Победил сильнейший. Последний ли это для меня матч за СКА? На самом деле, в команде у нас много неподписанных, в том числе и я, так что пока не могу сказать. Хотел бы я остаться? Мы про контракт или про плей-офф говорим? На самом деле, реализация моментов и ненужные ошибки подвели нас. Самой главной проблемой была реализация.

Юханссон хорошо сыграл. Он камень, его нервы не подвели. Ларс хорошо играл в Питере, и сегодня после выхода на замену уверенно сыграл. Мы должны были забивать, надо было забить какой-то грязный гол.

Я не могу сейчас сказать однозначно, завершён ли для меня сезон. Время покажет. Насчёт чемпионата мира будем разговаривать. Всё зависит от здоровья. Молодым у нас дорога. На самом деле, у нас плей-офф, и все мысли были о нём. Остался осадок, обе команды играли хорошо. Недовольны результатом. Олимпиада не помешала, в других командах тоже есть олимпийцы. Этот турнир был эмоциональным, многое пережили вместе. Плей-офф есть плей-офф, новая энергия и эмоции. Было много драк и стычек. Побольше бы таких игр! Обладатель кубка Континента не выигрывает кубок Гагарина? Приметы — это не для меня. Юханссон, повторюсь, хорошо сыграл. У нас было много моментов, но мы их не реализовали, а они это сделали. Так и складывается плей-офф.

Большое спасибо российским болельщикам, они нас всегда поддерживают. Их поддержка на Олимпиаде запомнится на всю жизнь. Поиграю ли я ещё пять лет? Если бог даст здоровья», — передаёт слова Дацюка корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.