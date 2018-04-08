Знарок заявил, что его будущее в СКА неизвестно

Главный тренер СКА Олег Знарок после поражения в финальной Западной конференции от ЦСКА (2:3 ОТ, 2-4 в серии) прокомментировал информацию о том, останется ли он в питерском клубе.

«Моё будущее в СКА неизвестно. Не знаю, какие планы, мысли. Про сборную тоже не надо спрашивать, у нас сейчас закончилась игра ЦСКА – СКА», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.