Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон отразил в серии со СКА все 74 броска по своим воротам

Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон не пропустил ни одной шайбы в серии против СКА (4-2).
Шведский страж ворот выходил на лёд в финале Западной конференции трижды. В третьем матче серии он заменил Илью Сорокина и сыграл 36 минут и 16 секунд, отразив все 12 бросков. Затем Юханссон появился на льду в пятой встрече серии со СКА, отыграл матч целиком и парировал 29 бросков. В заключительном матче серии Ларс вновь заменил в воротах Илью Сорокина, который провалил начало встречи. В сегодняшнем противостоянии швед отразил все 33 броска хоккеистов СКА.
Почему ЦСКА заслужил этот финал. Два момента, когда весь СКА был в шоке
Дубль Григоренко — это супер. Но перед каждым из этих голов СКА должен был снимать все вопросы о победителе.