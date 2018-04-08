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Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон отразил в серии со СКА все 74 броска по своим воротам

Вратарь ЦСКА Ларс Юханссон отразил в серии со СКА все 74 броска по своим воротам
Хоккей / КХЛ, плей-офф

Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон не пропустил ни одной шайбы в серии против СКА (4-2).

Шведский страж ворот выходил на лёд в финале Западной конференции трижды. В третьем матче серии он заменил Илью Сорокина и сыграл 36 минут и 16 секунд, отразив все 12 бросков. Затем Юханссон появился на льду в пятой встрече серии со СКА, отыграл матч целиком и парировал 29 бросков. В заключительном матче серии Ларс вновь заменил в воротах Илью Сорокина, который провалил начало встречи. В сегодняшнем противостоянии швед отразил все 33 броска хоккеистов СКА.

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