Олег Знарок впервые в карьере проиграл в финале конференции

Главный тренер СКА Олег Знарок потерпел первое поражение в карьере на стадии финала конференции КХЛ. До этого в шаге от финала Кубка Гагарина команды этого специалиста останавливались четыре раза.



В сезоне-2009/10 Знарок вышел в финал, возглавляя ХК МВД. В сезонах-2011/12 и 2012/13 специалист вывел в финал московское «Динамо» и завоевал два кубка Гагарина. В сезоне-2016/17 вместе со СКА Знарок вышел в финал и вновь выиграл главный трофей КХЛ.

Поражение от московского ЦСКА в нынешнем сезоне на полуфинальной стадии стало первым для главного тренера сборной России.