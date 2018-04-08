Ковальчук — о ЧМ-2018: если буду нужен — я всегда готов, решение за тренерами

Нападающий Илья Ковальчук рассказал, собирается ли принять участие в чемпионате мира — 2018, который пройдёт в Дании.



«Хватит ли сил и эмоций на чемпионат мира? Это мы посмотрим, решение за тренерским штабом. Сейчас об этом нет сил думать. Первенство мира — это всегда принципиальный турнир, поэтому, если буду нужен, я всегда готов. Со здоровьем всё в порядке. В последних трёх играх стал хорошо себя чувствовать. К сожалению, не удалось перевезти серию в Питер. Ещё раз поздравляю ЦСКА с победой! У них молодые ребята, которые ещё не выигрывали Кубок Гагарина. Будем смотреть финал, и пусть победит сильнейший», — сказал Ковальчук.

Ковальчук заявил, что ближайшие два-три года проведёт в НХЛ