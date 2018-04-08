ЦСКА собрал один аншлаг за восемь домашних матчей Кубка Гагарина

В шестом матче финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина ЦСКА дома переиграл СКА и вышел в финал. Решающий матч между «армейскими» командами не смог собрать аншлаг на ЛДС ЦСКА. Согласно протоколу на игру пришло 5216 зрителей при вместимости на 5600 мест.



Всего же ЦСКА в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина провел восемь домашний матчей, и всего лишь в одной игре отметился аншлагом. Это случилось на четвёртом матче финальной серии Запада между ЦСКА и СКА.

Средняя посещаемость двух домашних матчей в первом раунде со «Спартаком» составила 3836 зрителя, это 69% от вместимости арены. Три игры против «Йокерита» в среднем посетило 4359 болельщиков со средней заполняемостью дворца в 78%.



Финальную серию Западной конференции в среднем каждую игру посмотрели 5407 зрителя, средняя заполняемость арены – 96,5%.

