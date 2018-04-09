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Шайбы Мамина и Дадонова помогли «Флориде» одолеть «Бостон»

Шайбы Мамина и Дадонова помогли «Флориде» одолеть «Бостон»
Хоккей / НХЛ

В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на домашнем льду принимал «Флориду Пантерз» и уступил со счётом 2:4 (1:2, 0:1, 1:1).

По два очка на свой счёт в составе «Флориды» записали Фрэнк Ватрано (1+1) и Джаред Макканн (0+2). Победную шайбу в матче забросил российский форвард Максим Мамин, это шайба стала для него 3-й в сезоне. Окончательный счёт в матче за две минуты до конца основного времени установил Евгений Дадонов.

«Флорида» завершила регулярный чемпионат на девятом месте в Восточной конференции, набрав 96 очков за 82 матча. Для выхода в плейофф команде не хватило одного очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 апреля 2018, понедельник. 02:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
2 : 4
1:2, 0:1, 1:1
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Боргстрём (Ватрано) – 01:22 (5x5), 1:1 – Бэйкс (Миллер, Крейчи) – 08:18 (5x5), 1:2 – Ватрано (Макканн, Макгинн) – 16:46 (5x5), 1:3 – Мамин (Мальгин, Яндл) – 33:33 (5x5), 2:3 – Пастрняк (Бержерон, Донато) – 49:54 (5x4), 2:4 – Дадонов (Макканн) – 58:11 (5x5)

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

Мамин забросил 3-ю шайбу в сезоне после отличной комбинации
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