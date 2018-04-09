Шайбы Мамина и Дадонова помогли «Флориде» одолеть «Бостон»

В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон Брюинз» на домашнем льду принимал «Флориду Пантерз» и уступил со счётом 2:4 (1:2, 0:1, 1:1).

По два очка на свой счёт в составе «Флориды» записали Фрэнк Ватрано (1+1) и Джаред Макканн (0+2). Победную шайбу в матче забросил российский форвард Максим Мамин, это шайба стала для него 3-й в сезоне. Окончательный счёт в матче за две минуты до конца основного времени установил Евгений Дадонов.

«Флорида» завершила регулярный чемпионат на девятом месте в Восточной конференции, набрав 96 очков за 82 матча. Для выхода в плейофф команде не хватило одного очка.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».