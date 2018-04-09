Евгений Дадонов набрал 10 очков в последних 10 матчах сезона

«Флорида Пантерз» в последнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграл «Бостон Брюинз» со счётом 4:2.

Российский форвард «пантер» Евгений Дадонов отметился заброшенной шайбой и установил окончательный результат. В последних 10 матчах сезона на его счету 10 (4+6) очков. Всего в нынешнем сезоне Евгений забросил 28 шайб и сделал 37 результативных передач в 74 играх. Дадонов стал вторым снайпером и четвёртым бомбардиром «Флориды».

Видео гола можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Обзор лучших моментов матча можно посмотреть на «Чемпионате».