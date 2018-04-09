Иван Проворов разделил 1-е место в зачёте снайперов НХЛ среди защитников

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов разделил звание лучшего снайпера регулярного сезона Национальной хоккейной лиги.

Российский защитник забросил 17 шайб в 82 играх «регулярки». Столько же шайб на счету Виктора Хедмана из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Дуги Хэмилтона из «Калгари Флэймз». Четвёртое место с 16 точными бросками разделили Пи Кей Суббэн («Нэшвилл Предаторз», Сет Джонс и Зак Веренски (оба — «Коламбус Блю Джекетс») и Аарон Экблад («Флорида Пантерз»).

В этом сезоне на счету Проворова 41 (17+24) очко в 82 матчах.