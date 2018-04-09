Заирбек Юсупов покинул пост президента «Адмирала», информирует официальный сайт клуба. Он продолжит поддерживать клуб в качестве вице-президента по портовому дивизиону Транспортной группы FESCO.

«Мы успешно завершили самую сложную часть работы по спасению «Адмирала». Наши специалисты провели полноценный аудит и взяли под контроль все долговые обязательства клуба. Выпрямили все бизнес-процессы, минимизировали расходы на менеджмент, убрали многомиллионные завышенные зарплаты для топ-менеджеров, разобрались с нецелевыми расходами и необоснованной дороговизной некоторых игроков. В конечном итоге это позволило сэкономить десятки миллионов рублей, которые, в нашем понимании, тратились неправильно. Уже сегодня «Адмирал» готов собрать полноценную боевую команду и выступить в сезоне-2018/19 лучше, чем в прошлом. Деньги на это в клубе есть и всегда были.

Всё, что сейчас нужно клубу, — это использовать в новом сезоне готовые алгоритмы по прозрачному расходованию средств от администрации края и спонсоров клуба. Со своей стороны хочу отметить, что генеральный спонсор клуба Транспортная группа FESCO готова исполнить взятые на себя обязательства и профинансировать «Адмирал» в полном объёме на новый сезон», — цитирует Юсупова пресс-служба клуба.