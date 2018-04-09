Анисин: Юханссон настроился на Коскинена — у шведов с финнами вечные разборки

Известный российский хоккеист Михаил Анисин прокомментировал выход ЦСКА в финал Кубок Гагарина.

«Переживал за обе команды. С одной стороны — родная Москва, с другой — Кетов и Шипачёв, с которыми выходил на лёд в атаке «Северстали». Что касается ЦСКА, то там пересекался с Киселевичем — тоже в Череповце. Естественно, переживал и за нашего, чемпионского по «Динамо», тренера Олега Знарка. Хотел бы поддержать тренера и бывших одноклубников.

Результат всегда по делу, а ещё и по везению. Швед Юханссон, хоть и вышел из запаса ЦСКА, в последних двух матчах делал какие-то космические спасения. Сразу вспомнил Сашу Ерёменко в чемпионские сезоны «Динамо», кстати, вчера с Александром в Москве как раз проводили товарищеский матч. Юханссон — открытие серии? Однозначно! У шведов с финнами вечные разборки. Вот Юханссон на Коскинена, видимо, и настроился.

Мне показалось, что «армейцы» Москвы чуть лучше смотрелись по физике, находили силы добавлять в концовках. Ну и, повторюсь, если в плей-офф вратарь тащит, то расклады становятся совсем другими. Второй московский матч стал переломным в серии. СКА вёл 2-1 в серии и в четвёртой встрече уходил на третий период при счёте 1:0. Это неожиданно, что в такой ситуации Питер соперника не дожал — и вместо спокойных 3-1 получил 2-2. Игровой потенциал СКА казался мне чуть выше, в плей-офф всех не перебегаешь. Всегда больше верю в игровые команды.

Финальная серия стартует 14 апреля, у ЦСКА море времени для отдыха. Наоборот, скорее у Казани за 10 дней без большого хоккея могут возникнуть проблемы с игровым тонусом. Матчи никогда не заменишь тренировками. Там сыграют две мощные команды, причем Казань особенно сильна тактически, а ЦСКА — функционально. Короткой серия точно не будет. С «Ак Барсом» очень важно не пропустить первыми. Что касается ЦСКА, то с ним главное — контролировать шайбу, выходить из-под давления. Эти команды играют в разный хоккей», — цитирует Анисина Russia-Hockey.