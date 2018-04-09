Задоров побил рекорд Овечкина и стал лучшим игроком сезона по силовым приёмам

Защитник «Колорадо Эвеланш» Никита Задоров исполнил больше всего силовых приёмов по итогам регулярного сезона Национальной хоккейной лиги. На счету 22-летнего россиянина 278 хитов в 77 матчах нынешнего сезона. Задоров установил российский рекорд по этому показателю за всю историю лиги, побив достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (264 в сезоне-2014/15).

Второе место занял форвард «Эдмонтон Ойлерз» Милан Лучич (254 силовых приёма в 82 матчах), тройку лучших замкнул нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Крис Вагнер (253 в 79), по ходу сезона выменянный из «Анахайм Дакс».

В топ-10 также вошли: Том Уилсон («Вашингтон Кэпиталз), «Майкл дель Зотто («Ванкувер Кэнакс»), Адам Ларссон («Эдмонтон Ойлерз»), Роберт Хагг («Филадельфия Флайерз»), Николя Делорье («Монреаль Канадиенс»), Райан Ривз («Питтсбург Пингвинз»/«Вегас Голден Найтс») и Кэл Клаттербак («Нью-Йорк Айлендерс»).