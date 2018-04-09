Российские вратари не вошли в топ-10 НХЛ по % сейвов и коэффициенту надёжности

Завершился регулярный сезон Национальной хоккейной лиги. Российские вратари не вошли в топ-10 сезона по проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности.

Лучшим вратарём НХЛ по проценту сейвов среди голкиперов, проведших 25 и более матчей, стал голкипер «Сент-Луис Блюз» Картер Хаттон (93,1%, 26 матчей), следом расположились вратарь «Аризоны Койотс» Антти Раанта (93,0%, 47) и голкипер «Флориды Пантерз» Роберто Луонго (92,9%, 35).

Среди голкиперов, отыгравших 50 и более встреч, лучшими стали Пекка Ринне («Нэшвилл Предаторз», 92,7% в 59 матчах), Джон Гибсон («Анахайм Дакс», 92,6% в 60 матчах) и Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс», 92,4% в 67 играх). Лучшим из российских вратарей стал голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский (92,1% за 65 матчей). В общем зачёте он занял 12-е место.

Лучшим вратарём НХЛ по коэффициенту надёжности среди голкиперов, проведших 25 и более матчей, стал Хаттон (2,09 пропущенных шайб за игру, 26 матчей), следом расположились Раанта (2,24, 47) и голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри (2,24, 46 матчей).

Среди голкиперов, отыгравших 50 и более встреч, лучшими стали Ринне (2,31), Хеллебайк (2,36 в 67 играх) и голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск (2,36 в 54 матчах). Лучшим из российских вратарей стал Бобровский (2,42). В общем зачёте он занял 11-е место.

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский в общем зачёте занял 16-е место по проценту отражённых бросков и 21-е по коэффициенту надёжности. Среди голкиперов, проведших более 50 матчей, он занял 7-е и 10-е места соответственно.