Ковальчук — Капризову: с победой, братец, удачи в финале!

Нападающий СКА Илья Ковальчук поздравил форварда ЦСКА Кирилл Капризова с выходом в финал Кубка Гагарина. В полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги ЦСКА победил СКА со счётом 4-2 в серии.

«С победой, братец!!! Удачи в финале!» — написал Ковальчук в «инстаграме» Капризова.

«Спасибо, Дядь Илья!!! Хорошая серия», — отреагировал Капризов в комментариях.

Фото: «Инстаграм» Кирилл Капризова

Посмотреть переписку хоккеистов можно в «инстаграме» Капризова.