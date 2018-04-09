Ковальчук — Капризову: с победой, братец, удачи в финале!

Нападающий СКА Илья Ковальчук поздравил форварда ЦСКА Кирилл Капризова с выходом в финал Кубка Гагарина. В полуфинале плей-офф Континентальной хоккейной лиги ЦСКА победил СКА со счётом 4-2 в серии.
«С победой, братец!!! Удачи в финале!» — написал Ковальчук в «инстаграме» Капризова.
«Спасибо, Дядь Илья!!! Хорошая серия», — отреагировал Капризов в комментариях.
Фото: «Инстаграм» Кирилл Капризова
Посмотреть переписку хоккеистов можно в «инстаграме» Капризова.
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