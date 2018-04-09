Минское «Динамо» заключило новое соглашение с Денисом Осиповым

Минское «Динамо» заключило новый контракт с защитником Денисом Осиповым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

Осипов присоединился к «Динамо» в конце ноября 2017 года и успел провести 18 матчей, в которых забросил 1 шайбу и сделал 5 результативных передач при показателе полезности «+1».

Помимо минского «Динамо» 30-летний хоккеист выступал в КХЛ за ХК МВД, «Автомобилист», «Югру», «Адмирал», магнитогорский «Металлург» и «Локомотив». В общей сложности он сыграл 300 матчей и набрал 56 (18+38) очков.