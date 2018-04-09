Николишин: к Знарку не может быть претензий, уходить или нет – его личное дело

Бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Николишин прокомментировал победу ЦСКА над СКА (4-2 в серии) в финале Кубка Гагарина в Западной конференции.

«Можно рассуждать сколько угодно, сказалась Олимпиада на результате СКА в плей-офф или нет, но я считаю, что это ни в коей мере не является оправданием. В ЦСКА тоже есть олимпийцы. Была хорошая игра, равная серия и борьба. На самом деле те ребята, которые не участвовали в Олимпиаде, сыграли ниже своих возможностей.

Согласен с Ковальчуком и Дацюком, которые говорили, что Олимпиада не имеет никакого отношения к плей-офф. Олимпиаду выиграли – молодцы. Порадовались, похлопали, дальше есть следующий турнир. Времени для восстановления было достаточно. Не вижу, чтобы в этом можно было искать оправдание.

СКА проиграл, это хоккей. Есть соперник, который не хочет уступать, который так же нацелен на победу. Да, СКА был фаворитом по всем статистическим раскладкам… Мне очень понравились слова Александра Пашкова о том, что они не были готовы играть через не могу, вытаскивать. «Гладкий» чемпионат СКА прошёл на одном коньке. О проблемах нашего хоккея говорили, когда в двух-трёх-пяти клубах сосредоточены все лучшие игроки, а остальные команды формируются по остаточному принципу. Отсюда достаточно лёгкая «регулярка» для СКА.

Не думаю, что СКА был менее голоден, чем ЦСКА. Лично знаю многих ребят, которые там играют, там амбиции выше крыши. Это спортивная составляющая, желание и голод у всех есть. Лучше победы может быть только следующая победа. Илья Ковальчук или Павел Дацюк, которому уже под 40, до сих пор голодны до побед. ЦСКА был более злым, что ли. Видимо, их раззадорили выступления в прессе, что их отводили на второй план. Это их подхлестнуло, дало импульс, они поверили, что могут. ЦСКА играл хорошо как команда – самоотверженно, друг за друга, зло. Это позволило переломить преимущество в мастерстве.

Нужно ли Знарку уходить из СКА или сборной? Человек выиграл кубок Гагарина и Олимпийские игры, чемпионат мира. Почему он должен куда-то уходить? В плане результата, выполнения задачи к Знарку вообще не может быть ни вопросов, ни претензий. А дальше уже это его личное дело и руководства клуба. Вполне вероятно, у него есть психологическая усталость, и нужна пауза для восстановления», — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.