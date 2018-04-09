«Йокерит» объявил об уходе из команды Томми Хухталы

Нападающий Томми Хухтала покинул финский «Йокерит», информирует официальный сайт клуба.

«Для меня было большой честью выступать за команду на протяжении четырёх лет и делить с вами моменты радости, печали, разочарования и успеха. Могу сказать, что все эмоции были подлинными и шли от чистого сердца», — цитирует Хухталу пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне 30-летний Хухтала провёл 49 матчей, в которых забросил 9 шайб и сделал 3 результативные передачи. Томми защищал цвета клуба с момента вступления команды в КХЛ (сезон-2014/15). За это время он принял участие в 192 матчах, в которых набрал 72 (48+24) очка.