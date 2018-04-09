Маккиннон: «Колорадо» ничем не рискует — взять хотя бы один матч в плей-офф

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз». «Хищники» стали лучшим клубом регулярного чемпионата и выиграли Президентский кубок.

«Мы уже ничем не рискуем, если честно. На нас нет никакого давления. Мы будем спокойно играть в свой хоккей, станем действовать агрессивно и будем надеяться взять хотя бы матч», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.

Первый матч противостояния состоится 13 апреля в Нэшвилле.