Маккиннон: «Колорадо» ничем не рискует — взять хотя бы один матч в плей-офф

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз». «Хищники» стали лучшим клубом регулярного чемпионата и выиграли Президентский кубок.
«Мы уже ничем не рискуем, если честно. На нас нет никакого давления. Мы будем спокойно играть в свой хоккей, станем действовать агрессивно и будем надеяться взять хотя бы матч», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.
Первый матч противостояния состоится 13 апреля в Нэшвилле.
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