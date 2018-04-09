Нил: как лучше закончить год — тем, что сделали мы, или победой в Кубке Стэнли?

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джеймс Нил поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз».

«Мы побили некоторые рекорды, и довольно об этом. Любой в нашей раздевалке вам скажет, что главная наша цель — победа в Кубке Стэнли. И это правда так. Как лучше закончить год: тем, что сделали мы, или победой в Кубке Стэнли?

Мне кажется, что люди продолжают искать объяснения, почему мы не можем добиваться успеха и побеждать. Но учитывая то, чего мы добились, наш коллектив, как он строился… Я не вижу причин, почему мы не готовы на продолжительный плей-офф.

Ситуация становится по-настоящему особенной. А если нам удастся добиваться успеха в ближайшие три месяца, это время может стать лучшим в нашей жизни. Надо сфокусироваться на хоккее и посмотреть, куда это может нас привести», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.