Деннис Зайденберг сыграет за сборную Германии на ЧМ-2018, Грайсс не определился

Защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Деннис Зайденберг сыграет за сборную Германии на чемпионате мира 2018 года в Дании, информирует журналист Эндрю Гросс. Голкипер «островитян» Томас Грайсс на данный момент не принял окончательного решения.

36-летний защитник в нынешнем сезоне сыграл 28 матчей, в которых сделал 5 результативных передач при 17 штрафных минутах и показателе полезности «-9». Зайденберг четырежды принимал участие в мировых первенствах. На чемпионате мира 2017 года Деннис был признан лучшим защитником турнира и был включён в символическую сборную звёзд. Также хоккеист имеет опыт выступления на Кубке мира 2016 года в составе сборной Европы, где команда дошла до финала турнира.

32-летний Грайсс провёл 32 игры в регулярном чемпионате-2017/18 при проценте отражённых бросков 89,2 и коэффициенте надёжности 3,82. Грайсс трижды принимал участие в мировых первенствах.