Бэрри: «Колорадо» хочет использовать статус аутсайдера в серии с «Нэшвиллом»

Защитник «Колорадо Эвеланш» Тайсон Бэрри поделился ожиданиями от серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз». «Хищники» стали лучшим клубом регулярного чемпионата и выиграли Президентский кубок.

«Безусловно, у «Предаторз» отличная команда, но это плей-офф. У тебя есть семь матчей. А у нас тоже хорошая команда. Мы собираемся воспользоваться статусом аутсайдера и противопоставить им всё, что есть в нашем распоряжении», — цитирует Бэрри официальный сайт НХЛ.

Первый матч противостояния состоится 13 апреля в Нэшвилле.