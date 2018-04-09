Кожевников: проблема СКА была в Юханссоне, он отыграл просто замечательно!

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников подвёл итоги финальной серии Западной конференции СКА – ЦСКА, в которой со счётом 4-2 победили москвичи.

«В какой-то степени Олимпиада, конечно, повлияла на СКА. Игроки морально устали, но на какие-то игры они собрались. Но, конечно, это не единственная причина поражения питерцев. Другие хоккеисты же тоже были в составе. Они должны были подготовиться и сыграть главную роль, но они почему-то этого не сделали. Вся надежда была на олимпийцев. Проблема ещё была в Юханссоне, он отыграл просто замечательно!

Как оценю игру пары Киселевич – Робинсон? У ЦСКА вся команда сыграла! Как они ложились под шайбу, сколько бросков заблокировали «армейцы»! Самое главное – у них горели глаза. Пускай у них было не так много моментов, но СКА не смогло перестроиться. Они как привыкли играть в атакующей манере, держать долго шайбу в зоне, но много моментов они не создали. А команда Никитина полностью отдавалась. Процентов 80 своих возможностей она реализовала. Да, Киселевич и Робинсон проводят больше всех времени на льду, но у ЦСКА играет вся команда. В двух последних матчах ЦСКА был командой. Сколько людей ложилось под шайбу! А особенно Светлаков — сколько бросков он на себя принял! У москвичей глаза горели, а у Питера не было того азарта, который у него был в прошлых сезонах.

Стоит ли Знарку уйти из СКА и сборной? Вы задаёте такие вопросы, прямо смешно становится. Это его личное дело, он сам знает, как он устал. Знарок сам решит», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.