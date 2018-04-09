Д. Чайка: в Канаде мне дают играть, а в России сажают за неудачный креатив

Молодой защитник Даниил Чайка рассказал, почему решил перебраться из школы ЦСКА в Хоккейную лигу Онтарио.



«Я преобразился в Канаде? Вы знаете, это два совершенно разных хоккея. Я почувствовал, что в Канаде мне дают играть. Если ты в России допустишь какую-то ошибку, попытаешься кого-то обвести, сделать какой-то пас, скреативить, но что-то не получится, то тебя просто посадят на лавку. А тут это не только позволяют делать, но и хвалят за попытку. Что-то может не получаться поначалу. Но когда ты сделаешь задуманное много раз, то пасы начинают проходить, а шайбы залетают в ворота», — цитирует Чайку официальный сайт лиги.