Лафонтейн: Овечкин полагается на силу, Лайне — снайпер стратегического плана

Легендарный форвард НХЛ Пэт Лафонтейн поделился мнением о значении плей-офф для молодых хоккеистов.



«Мы были в одной команде с ребятами, которые четыре года подряд выигрывали Кубок Стэнли. Я наблюдал за ними, как они готовятся к играм. Это была отличная школа. Сначала не думаешь ни о чём особенном, потому что не знаешь, чего ждать. Поэтому надо просто выходить и играть. Не надо ничего придумывать. Тогда добьёшься успеха и будешь доволен, что находишься в команде. Такой должен быть менталитет у команды, так игроки помогут ей добиться успеха.



Манера Лайне? У Овечкина и Бретта Халла очень быстрый бросок, они полагаются на силу. Босси и Лайне -снайперы стратегического плана. Манера исполнения броска у Лайне очень сильно напоминает мне бросок Босси. Лайне очень комфортно ощущает себя в команде со своими партнёрами. У него потрясающие руки», — цитирует Лафонтейна официальный сайт лиги.

Только он и Бобби Халл. Овечкин в 7-й раз лучший снайпер НХЛ — это рекорд Александр Овечкин вновь вписал своё имя в историю, повторив достижение 49-летней давности.