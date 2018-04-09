Источник: Егор Коршков подпишет контракт с «Торонто»

Нападающий ярославского «Локомотива» Егор Коршков переедет в Северную Америку, сообщает «Бизнес Online». По имеющейся информации, 21-летний хоккеист решил подписать контракт с «Торонто Мэйпл Лифс».



Коршков в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 принял участие в 52 матчах, записав на свой счёт 26 (8+18) баллов при показателе полезности "+4" и 45 минутах штрафного времени. В плей-офф в активе молодого игрока 2 (1+1) очка в девяти матчах.



Коршков был задрафтован «Торонто» в 2016 году под общим 31-м номером.

Разные планеты. Квартальнов вновь не прошёл СКА «Армейцам» хватило пяти матчей, чтобы расправиться с «Локомотивом». В Петербурге ярославцы почти не боролись.