Драйзайтль сыграет за Германию на чемпионате мира—2018

Немецкий нападающий клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль планирует принять участие в чемпионате мира—2018, информирует официальный «твиттер» ИИХФ.



22-летний нападающий принял участие в 78 встречах недавно завершившегося регулярного чемпионата НХЛ, записав в актив 70 (25+45) баллов при показателе полезности "-7" и 30 минутах штрафного времени.



Напомним, «нефтяники» не сумели попасть в розыгрыш Кубка Стэнли. Партнёр Драйзайтля по команде — канадский форвард Коннор Макдэвид, также решил сыграть на ЧМ.

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