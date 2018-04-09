Генменеджер «Нэшвилла»: только тренер решит, будет ли Толванен играть в плей-офф

Генеральный менеджер «Нэшвилл Предаторз» Дэвид Пойл поделился мнением о перспективах финского нападающего Ээли Толванена.



«Сыграет ли Толванен в плей-офф? Решение будет принимать Питер Лавиолетт. Я уже говорил, что он многого ждал, приехав сюда. Он здорово провёл этот сезон, добился успеха. Мы подписали его, чтобы углубить состав, строя долгосрочные планы. Нам надо понять, где он будет играть, как он впишется в нашу команду. Меня радуют его успехи, то, что он подписал контракт, провёл три матча, ездит с командой, набирается опыта. Давайте постучим по дереву, мы не знаем, как всё сложится», — цитирует Пойла официальный сайт НХЛ.