Александр Радулов не планирует сыграть за сборную России на ЧМ-2018

Нападающий «Даллас Старз» и сборной России Александр Радулов не планирует принимать участие в чемпионате мира—2018, сообщил в своём «твиттере» североамериканский журналист Шон Шапиро. Напомним, «Даллас» не сумел пробиться в плей-офф.



31-летний Радулов принял участие во всех 82 играх прошедшего регулярного чемпионата НХЛ, записав в свой актив 72 (27+45) очка при показателе полезности "+4" и 72 минутах штрафного времени.



Радулов не играл за сборную России с 2015 года.

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