Секера, Юрчо и Дебринкэт хотят приехать на ЧМ-2018, Саад отказался

Стали известны имена нескольких игроков НХЛ, которые хотят приехать на чемпионат мира–2018, информирует в своём «твиттере» журналист Марк Лазерус.



В составе сборной Словакии на турнир планируют приехать защитник «Эдмонтон Ойлерз» Андрей Секера и форвард «Чикаго Блэкхоукс» Томаш Юрчо. Также в Данию собирается 20-летний американский нападающий «Чикаго Блэкхоус» Алекс Дебринкэт. Его партнёр Брэндон Саад отказался от участия в ЧМ.



В нынешнем сезоне Секера сыграл 38 игр и отметился 8 голевыми передачами. На счету Юрчо в текущем чемпионате 30 матчей и 10 (6+4) набранных очков. Дебринкэт набрал 52 (28+24) очка в 82 матчах.

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