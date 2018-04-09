Баклунд и Экман-Ларссон приедут на ЧМ-2018, Ристолайнен отказался

Нападающий «Калгари Флэймз» Микаэль Баклунд и защитник «Аризоны Койотс» Оливер Экман-Ларссон приедут на чемпионат мира-2018 в составе шведской сборной, информирует в своём «твиттере» журналист Грег Вышински. Финский защитник «Баффало Сэйбрз» Расмус Ристолайнен отказался от поездки на турнир.



29-летний Баклунд в завершившемся регулярном чемпионате сыграл 82 матча, записав в свой актив 45 (14+31) очков при показателе полезности "-21" и 78 минутах штрафного времени. 26-летний Экман-Ларссон в 82 играх заработал 42 (14+28) балла при показателе полезности "-28" и 44 минутах штрафа.

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