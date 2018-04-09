Патрик Кейн сыграет за сборную США на ЧМ-2018

Нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн сыграет за сборную США на чемпионате мира 2018 года в Дании, сообщает в своём «твиттере» журналист Марк Лазерус. «Чикаго» потерял шансы попасть в плей-офф. Кейн единственный раз участвовал в чемпионате мира 10 лет назад.



29-летний хоккеист в прошедшем регулярном чемпионате записал на свой счёт 76 (27+49) баллов в 82 матчах при показателе полезности "-20" и 32 минутах штрафного времени.

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